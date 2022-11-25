من هو رئيس لجنة المسابقات المتهم بالفضيحة الجنسية في اتحاد الكرة المصري؟ (صورة)

أثيرت حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية بعد انتشار أخبار حول إقالة رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب فضيحة جنسية كبيرة، وبدأ البحث في هوية هذا الشخص.

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ويعد منصب رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم من أهم المناصب في تشكيل الاتحاد، لأنه المسؤول بشكل كامل عن جداول المسابقات ومواعيدها وأماكن إقامته في مختلف الدرجات من الدوري الممتاز وحتى الدرجات الدنيا، وكذلك بطولة كأس مصر أو كأس الرابطة المحترفة.

ويتم اختيار رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري بناء على قرار من مجلس إدارة الاتحاد، وليس بالانتخاب، حيث يجري ترشيح عدد من الشخصيات ثم يجتمع مجلس إدارة الاتحاد المصري ليختار رئيس لجنة المسابقات.

ووفقا للبلاغ المقدم من المحامي أحمد مهران، فإن رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري، المتهم في قضية "الزنا" هو الكابتن خالد كامل، الذي تم تعيينه بعد فوز مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام.

وخالد كامل لاعب كرة سابق، حيث لعب في النادي الأهلي بحسب تصريحات له، كما أنه معلق حالي لمباريات كرة القدم عبر أثير الإذاعة.

يعد خالد كامل ناقدا رياضيا حيث يكتب مقالة بشكل دوري في مجلة الكرة والملاعب بعنوان "كرابيج ولدغات".

المصدر: RT