مصر.. إقالة مسؤول بعد فيديو جنسي هز اتحاد الكرة

أعلن نجم الكرة المصري أحمد حسن، إقالة مسؤول في اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام، بعد اتهامه بفضيحة جنسية مع سيدة عشرينية.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "رسميًا - اتحاد الكرة يقيل المسئول المتورط في الواقعة الغير اخلاقية".

وكانت شبكة RT قد حصلت على أول فيديو يتهم فيه شاب مصري مسؤولا كبيرا باتحاد الكرة المصري بجريمة "زنا" مع زوجته، موضحا أن لديه "فلاشة" عليها فيديو 43 دقيقة تحتوى على مقطع للجريمة.

ووفقا لموقع "مصر تايمز" المصري تقدم المحامي أحمد مهران ببلاغ عاجل للنائب العام المصري، يتهم فيه زوجة موكله بجريمة "زنا" مع مسؤول كبير في اتحاد الكرة المصري.

وذكر المحامي أحمد مهران، مقدم البلاغ رقم 55299 لسنة 2022، أن مقدم البلاغ يتهم زوجته "هناء. أ" والمسؤول الإداري الكبير بالاتحاد المصري لكرة القدم بجريمة الزنا، حيث وجد الزوج فلاشة بداخلها فيديو للزوجة والعشيق يرتكبان فعل الزنا مع بعضهما البعض داخل شقة بحي الأزبكية وذلك ما دفع الزوج لتقديم البلاغ إلى النيابة العامة حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقهما.

واتهم زوج السيدة زوجته بممارسة الرذيلة مع مسؤول كبير في اتحاد الكرة، فضلا عن وجود فيديو لتلك الواقعة بحوزته يبلغ مدته 43 دقيقة.

المصدر: RT