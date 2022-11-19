مسؤول يكشف مفاجأة صادمة عن زراعة الأعضاء في مصر

قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس في مصر، إن 97% من عمليات زراعة الأعضاء على مستوى العالم من المتبرع المتوفي، لكن في مصر 100% من متبرعين أحياء.

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وأوضح رئيس جامعة عين شمس خلال تصريحاته لموقع "صدى البلد" أن قانون زراعة الأعضاء الحالي لا ينقصه إلا تفعيل مادة البدء في زراعة الأعضاء من المتبرعين حديثي الوفاة.

وأشار الدكتور محمود المتيني إلى أن جميع عمليات زراعة الأعضاء في مصر تتم من أحياء وقاصرة على زراعة الكلى والكبد.

وتابع رئيس جامعة عين شمس، أن عمليات زراعة الأعضاء لا تتم في أي مستشفى ولكن يتم تجهيز أماكن ذات إمكانيات طبية عالية جدا لها، موضحا أنه يجب وضع آلية لكل المصريين بشأن عمليات زراعة الأعضاء بعد الوفاة.

وأكد الدكتور محمود المتيني، أن هناك زراعة للرحم، وهذا النوع من العمليات ناجح بشكل كبير. لافتا أن "لدينا 27 مستشفى جامعى بينها 6 مستشفيات فقط تزرع أعضاء".

وأوضح رئيس جامعة عين شمس أن عمليات زراعة الأعضاء سوف تقل خلال السنوات المقبلة، لأن العلاجات الحديثة تقلل من الأمراض التي تسبب نقل الأعضاء، ومنها أدوية فيروس سي التي تعالج أهم سبب في زراعة الكبد، لكن مع وجود تلك الأدوية سوف تقل عمليات زراعة.

المصدر : صدى البلد