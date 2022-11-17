انبهار نشطاء برد وزير الطاقة السعودي على شابة طلبت منه أن يتبنى طموحها: "رد جميل وبليغ"

تداول رواد موقع "تويتر" بنشاط مقطع فيديو رد فيه وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان على شابة متحمسة طلبت منه أن يتبناها "لمستقبل أكبر"، معبرين عن استحسانهم وانبهارهم به.

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ويعود انبهار رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى رد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان على شابة من الحضور تحدثت إليه قائلة: "نا رشا الناجي، طال عمرك قلت ابن آدم خطاء وكلنا نخطئ، أنا التقيت فيك قبل سنتين تقريبا بمناسبة فوزنا بـ’آيسف‘ ودعمتنا وحفزتنا واعطيتنا أجمل الكلام الي ممكن نسمعه، أنا اليوم هنا عشان أصحح خطأ فاتني، أنا طاقة عمري 19 سنة واستثمر فيني بلدي طوال سنوات دراستي فأطلب منك سموك هل تتبناني الآن لمستقبل أكبر؟".





درس كبير من #عراب_الطاقه

سمو الامير #عبدالعزيز_بن_سلمان

عشاق زكي يماني مهم يشاهدونه👇🏻 pic.twitter.com/DCAuBRaeL5 — سـ ـعـ ودي حـ ـر🇸🇦 (@watan1932) November 17, 2022

ورد الأمير على الشابة ناصحا بقوله: "عني عندي ثقة واعتزاز وفخر أن عندي منظومة هي التي تتبناكي أفضل مني، بنتي معلش، لا تعولين على أشخاص عولي على العمل المؤسسي المستدام".

وشدد وزير الطاقة السعودية في حديثه إلى الشابة على أنه "ما في أحد منا مفروض يتشرف ولا يفخر ولا يفرح أنو أنا اللي كونت كذا وكونت وكذا، طيب واذا هفيت؟ إذا رحت؟ يتهاوى يعني هذا الحصن العظيم؟ معناته ما سويت شي، (الشيء الحقيقي للناس) أنك تبني مؤسسات مستدامة مو إنك تبني مؤسسات بك تمشي وتنجح وبدونك تفشل هذا قمة النرجسية".

بكلمات قائد ذي رؤية عظيمة..



شاهد كيف رد الأمير #عبدالعزيز_بن_سلمان على شابه سعوديه طلبت منه أن يتبناها لمستقبل أكبر.#صهيلنا#السعوديةpic.twitter.com/BvWNhPKSYp — صهيل (@Saheelksa) November 16, 2022

وأعاد عدد من النشطاء السعوديين نشر مقطع الحوار الذي جرى بين الأمير عبد العزيز بن سلمان والشابة رشا الناجي خلال مشاركة الوزير بإحدى جلسات منتدى مسك الذي انعقد بالمملكة مطلع الاسبوع الجاري، ودبجوه بعبارى تقول "بكلمات قائد ذي رؤية عظيمة"، و"رد جميل وبليغ من وزير الطاقة السعودي صاحب السمو الملكي الأمير".

وكتب أحد النشطاء معلقا يقول: "صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان يعطي درسا عظيما في صناعة المؤسسات المُستدامة"، فيما قدّم له أحدهم بقوله: "كل لقاء وحديث لصاحب السمو الملكي الأمير الأمير عبد العزيز بن سلمان، لا يَمُر إلا ونتعلم من حكمته وتواضعه، أيقونة في فن الإدارة ودائمًا يُلهمنا للعمل بقوة لتحقيق أحلامنا وأهدافنا ونشارك في طموحات رؤية وطننا".

كما عبر أحد النشطاء عن انطباعاته قائلا: "كل مرة نُشاهد ظهور الأمير الأمير عبد العزيز بن سلمان في المؤتمرات والمنتديات بمثابة درس مجاني للعمل المؤسسي بعيدا عن إرتباطه بالأشخاص، وفعلاً هذا نشاهده خلال السنوات الأخيرة في عمل القطاعات الحكومية".

المصدر: تويتر