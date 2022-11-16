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"الاقتصاد العالمي بين أصابع يديه"..حركة يدي الأمير محمد بن سلمان تثير تفاعلا بمواقع التواصل (فيديو)

مجتمع

AP
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد أسلوب تحريك يدي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال غداء عمل على هامش قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا.

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وتداول رواد مواقع التواصل مقطع الفيديو المتداول لولي العهد السعودي، حيث ظهر مرتاحا وهو يطقطق أصابعه.

وقال أحدهم معلقا: "الاقتصاد العالمي بين أصابع يديه يقلبه كيف يشاء بتوفيق الله تعالى"، فيما قال آخر: "اللهم وفقه لما فيه الخير للبلاد والعباد".

وعلق حساب فايز المالكي قائلا: الله يجعل أيامك سنين ويطول بعمرك..حتى صمتك جميل".

المصدر: RT

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