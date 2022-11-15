تداول صور وفيديوهات لأحاديث جانبية وابتسامات ودية بين الأمير محمد بن سلمان وقادة دول (صور+ فيديوهات)
انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور داخل مقر انعقاد "قمة العشرين" في إندونيسيا، للحظات، تبادل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحديث مع زعماء ورؤساء الدول.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية لقطات تظهر الأمير محمد بن سلمان وهو يتجاذب أطراف الحديث مع الابتسامات الودية وتشابك الأيدي بالمصافحة، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الصيني شي جين بينغ.
انطلاق اصعب واعقد #قمه_العشرين#G20BaliSummit— ظافر البشري 🇸🇦MBS (@Zafer_Albishri) November 15, 2022
في جزيرة #بالي الإندونيسية .. #محمد_بن_سلمان_في_قمة_بالي#ولي_العهد#ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان#SaudiArabia#إندونيسياhttps://t.co/4KU3HU0qUf
وتفاعل عدد من المغردين مع مقطع فيديو يظهر "حديثا جانبيا" بين الرئيس الصيني والأمير محمد بن سلمان خلال مشاركتهما في القمة، حيث وصفه البعض بأنه لقاء بين اثنتين من أهم الدول الاقتصادية في العالم.
فيديو | حديث جانبي بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الصيني جين بينغ على هامش قمة مجموعة العشرين G20 في مدينة بالي#محمد_بن_سلمان_في_قمة_بالي#الإخباريةpic.twitter.com/hH0dCbF0Yf— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 15, 2022
#عاجل : سمو #ولي_العهد من قمة العشرين وحديث بإسم مع الرئيس الصيني ، قادة اكبر واقوى دول العالم في قمة #مجموعة_العشرين#G20 ، قمة الكبار👌🇸🇦 #صباح_الخير#محمد_بن_سلمان_في_قمة_باليpic.twitter.com/2Cr1J0olLc— خالد بن فرحان (@Gr2030mbs) November 15, 2022
المصدر: "الإخبارية" + RT