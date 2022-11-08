المغرب.. وزير الأوقاف يكشف المساحة التي تشغلها المقابر سنويا

قدّر أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي، المساحة التي يحتاجها المغرب لإقامة مقابر للمسلمين في المدن والأرياف، بما بين 80 و100 هكتار سنويا.

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ونقلت صحيفة "هسبريس" عن التوفيق في جلسة أسئلة شفوية بمجلس النواب وجود فراغ قانوني "في إحداث وتدبير المقابر، الموكول إلى الجماعات الترابية، وإنه سوف يفتح النقاش مع الجهات المختصة لتدارك الثغرات الحاصلة".

وكشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي أن محسنا توفي مؤخرا وتبرع مشارطا بطريقة "الحبس"، بـ 130 هكتارا لإقامة مقابر في مدينة الدار البيضاء، مشيرا إلى أن وزارته تشدد على مراعاة نية المحسنين، "فإذا كانت الأرض محبّسة على المقابر فإنها تخصص لذلك".

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المصدر: هسبريس