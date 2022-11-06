المغرب.. تدابير جديدة لتنظيم المنتجات اليهودية الحلال

أعلنت لجنة الكاشروت، التابعة للطائفة اليهودية في المغرب، تبنّيها تدابير جديدة لتحسين قيمة مراقبات علامة كاشير المغرب، وخاصة في مراكش والدار البيضاء.

ووضعت اللجنة المشرفة على العلامة المقدمة للمطاعم والمتاجر والفنادق التي تقدم الأكل الحلال اليهودي، كل الحاصلين على رخص تحت مراقبة الحاخام القاضي غابرييل جسوسفي في الدار البيضاء.



وكما سجلت أن هذا التمثيل لـ"بيت دين" المغرب، لن يتنافى مع مسؤوليته على المذابح.

وفي مراكش، ذكر المصدر ذاته أن عددا من المطاعم وشركات التموين والمخابز الحاصلة على الترخيص تبقى تحت مراقبة الجماعة اليهودية بالدار البيضاء، تحت مسؤولية الحاخام برداح.

ودعت الجماعة اليهودية الباحثين عن الكاشروت الحلال اليهودي إلى الاطلاع على لائحة المزودين الحاصلين على علامة "كاشير المغرب".

ومن المرتقب، أن تضاف قريبا إلى هذه العلامة منتوجات أخرى، من بينها النبيذ والحلويات المعلبة والمنتجات المشتقة من الحليب، في إطار "السعي لتطوير المنتوجات الكاشير بالمغرب".

المصدر: "هسبريس"