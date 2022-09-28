طريقة تقبيل الأمير خالد للملك السعودي والأمير محمد بن سلمان بعد أداء القسم تثير تفاعلا (فيديو+صور)

انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لطريقة تقبيل وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع الفيديو والصور، التي انتشرت عقب أداء الأمير خالد بن سلمان القسم بعد تعيينه وزيرا للدفاع وبعد تعيين الملك سلمان لولي عهده رئيسا للوزراء.

هي كذا سلومنا هي كذا تربيتنا هي كذا عوايدنا عندما يكون حاكمك وابناءه مثال للمحبه وللتربيه والبر تصرف جميل تشوفه في اغلب بيوتنا

تواضع وبر الله يديمكم ولايحرمنا منكم

ما اجمل الاخلاق والاحترام تثلج الصدر

الامير #خالد_بن_سلمان بعد ادائه القسم يقبل ابوه خادم الحرمين واخوه ولي العهد pic.twitter.com/f2g4exRyPV — 🇮🇶🫶🏻🇸🇦 ‏﮼الهنوف (@Nona2000hn) September 27, 2022

pic.twitter.com/F3ynBrwBQm

كل التوفيق لك سيدي الأمير #خالد_بن_سلمان

فديو أكثر من رائع الامير خالد بن سلمان يقبل يد والده سيدي الملك سلمان وسيدي ولي العهد الامير #محمد_بن_سلمان بعد أداء القسم #وزير_الدفاع

لا يستغرب هذا الاحترام

تربية والدنا #الملك_سلمان — فهد بن خالد الخريجي (@FahadAlkhereiji) September 27, 2022

لقطة عفوية لوزير الدفاع الجديد خالد بن سلمان وهو يقبل والده #الملك_سلمان وشقيقه الأكبر الأمير #محمد_بن_سلمان بعد اداءه للقسم 🇸🇦



pic.twitter.com/OuFWdOMVP7 — أحمد الناقي ⚖️ (@Ahmadbinnaqi) September 27, 2022

أبارك لأخي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه وزيرًا للدفاع ..

وفقه الله وأعانه وحفظ بلادنا في ظل مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسيدي الأمير محمد بن سلمان بن عبالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 🇸🇦🇸🇦🇸🇦❤️ pic.twitter.com/cGXXCxXwg7 — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) September 27, 2022

وعقب صدور أمر التعيين، كتب الأمير خالد بن سلمان على حسابه في "تويتر": "يشرفني أن أرفع لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالغ الشكر والتقدير على الثقة الكريمة بتعييني وزيرا للدفاع، وأسأل الله التوفيق والسداد لخدمة ديني وقيادتي ووطني".

وأضاف: "لقد حظيت وزارة الدفاع منذ تولي سمو سيدي ولي العهد قيادتها باهتمام كبير ومتابعة مباشرة من سموه الكريم، أثمرت بإطلاقه برنامج تطوير وزارة الدفاع، الذي يعكس إيمان سموه بأهمية تطوير قدرات الوزارة، ومواكبة التطور العسكري وفق أعلى المعايير، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات".

وأكمل: "وسنمضي بمشيئة الله على نهج سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومساره الذي رسمه لوزارة الدفاع، لتصبح الوزارة مؤسسة حديثة تمتلك قوات عسكرية محترفة، تحمي أمن الوطن وتذود عن مصالحه".

وسنمضي بمشيئة الله على نهج سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- ومساره الذي رسمه لوزارة الدفاع، لتصبح الوزارة مؤسسة حديثة تمتلك قوات عسكرية محترفة، تحمي أمن الوطن وتذود عن مصالحه. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) September 27, 2022

المصدر: RT