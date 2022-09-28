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طريقة تقبيل الأمير خالد للملك السعودي والأمير محمد بن سلمان بعد أداء القسم تثير تفاعلا (فيديو+صور)

مجتمع

طريقة تقبيل الأمير خالد للملك السعودي والأمير محمد بن سلمان بعد أداء القسم تثير تفاعلا (فيديو+صور)
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انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لطريقة تقبيل وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع الفيديو والصور، التي انتشرت عقب أداء الأمير خالد بن سلمان القسم بعد تعيينه وزيرا للدفاع وبعد تعيين الملك سلمان لولي عهده رئيسا للوزراء.

وعقب صدور أمر التعيين، كتب الأمير خالد بن سلمان على حسابه في "تويتر": "يشرفني أن أرفع لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالغ الشكر والتقدير على الثقة الكريمة بتعييني وزيرا للدفاع، وأسأل الله التوفيق والسداد لخدمة ديني وقيادتي ووطني".

وأضاف: "لقد حظيت وزارة الدفاع منذ تولي سمو سيدي ولي العهد قيادتها باهتمام كبير ومتابعة مباشرة من سموه الكريم، أثمرت بإطلاقه برنامج تطوير وزارة الدفاع، الذي يعكس إيمان سموه بأهمية تطوير قدرات الوزارة، ومواكبة التطور العسكري وفق أعلى المعايير، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات".

وأكمل: "وسنمضي بمشيئة الله على نهج سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء  ومساره الذي رسمه لوزارة الدفاع، لتصبح الوزارة مؤسسة حديثة تمتلك قوات عسكرية محترفة، تحمي أمن الوطن وتذود عن مصالحه".

المصدر: RT

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