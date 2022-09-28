رئيس الحكومة الروسية يهنئ الأمير محمد بن سلمان بتعيينه رئيسا لمجلس وزراء السعودية

هنأ رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على تعيينه رئيسا لوزراء المملكة، وفقا لبيان نشرته الحكومة الروسية اليوم الأربعاء.

إقرأ المزيد

ونقل البيان عن ميشوستين قوله: "أنا مقتنع بأن نشاطكم على رأس الحكومة سيساهم في زيادة تطوير العلاقات الروسية السعودية المبنية على الود بشكل تقليدي والموجهة نحو الشراكة، أؤكد استعدادي للعمل المشترك البناء من أجل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي والإنساني (بين بلدينا). وهذا يتوافق تماما مع مصالح روسيا والمملكة العربية السعودية. أتمنى لكم، صاحب السمو الملكي، الصحة والعافية والازدهار والنجاح في مسؤولياتكم".

وأمس أعاد العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز تشكيل مجلس الوزراء في المملكة بتعيين ولي العهد محمد بن سلمان رئيسا للمجلس، كذلك تم تعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزيرا للدفاع.

المصدر: نوفوستي