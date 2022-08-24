"بلادي متضررة من تحت راسكم".. شاب يمني يعترض ضاحي خلفان في ألمانيا والأخير يعلق (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق اعتراض شاب يمني لطريق الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، خلال وجود الأخير في ألمانيا.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث ظهر الفريق ضاحي خلفان وهو يتحدث إلى شاب يمني أرجع سبب "تضرر اليمن إلى الإمارات".

من جهته، علق ضاحي خلفان على مقطع الفيديو الذي نشره حساب "تعز تايم" قائلا: " شتم أمي.. لكن أخلاقي تأبى أن اشتم أمه..فرق في الأخلاق بيني وبينه.. لكنه أنكر.. لما ناقشته أنه شتمني وهذا يدل أنه لا يعرف الفضيلة، الاعتراف بالخطأ فضيلة..اليمنيون من آلاف السنين هجروا اليمن بسبب فساد حكامهم.. لسنا نحن السبب في ذلك".

شتم أمي..لكن أخلاقي تأبى أن اشتم أمه...فرق في الأخلاق بيني وبينه.

لكنه انكر...لما ناقشته أنه شتمني وهذا يدل أنه لا يعرف الفضيلة الاعتراف بالخطأ فضيلة.

اليمنيون من آلاف السنين هجروا اليمن بسبب فساد حكامهم..لسنا نحن السبب في ذلك. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 23, 2022

كما أعاد خلفان نشر تغريدة لحساب "عائشة بنت علي" أكدت تضامنها معه، مستنكرة ما قام به الشاب اليمني.

معالي الفريق ضاحي خلفان قامة ، وشخصية محترمة لها انجازاتها، ومكانه واجلال في الوسط الأمني والقانوني خاصة، كونه كان أستاذنا .

تعرضه لمضايقة من شخص نكرة، مدفوع، لا ينال من مكانته، بل يزيده احتراماً، الفيديو، يظهر سمو أخلاقه، ووضاعة أخلاق المتطاول . https://t.co/yGUfekQtFl — عائشة بنت علي (@Aisha77Ali) August 24, 2022

المصدر: RT