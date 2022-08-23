ضاحي خلفان يقارن السيسي بمحمد علي باشا ويذكر بدعوته للوقوف إلى جانب الأسد

وصف الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، اليوم الثلاثاء، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأنه "باني مصر الحديثة".

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال ضاحي خلفان: "الرئيس عبد الفتاح السيسي، "باني مصر الحديثة"..أبدع في فترة زمنية وجيزة..هو و فريق عمله"، في حين أن لقب "باني مصر الحديثة" هو الوصف الذي أطلق على محمد علي باشا، حاكم مصر في عهد الدولة العثمانية، الذي استطاع تحقيق نهضة تعليمية واقتصادية وعسكرية في البلاد.

الرئيس عبد الفتاح السيسي باني مصر الحديثة.

أبدع في فترة زمنية وجيزة...هو و فريق عمله. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 23, 2022

وأضاف في تغريدة: "أرادت إثيوبيا أن تحبس الماء عن مصر..ففاض عطاء ربك خلف السد العالي..حرك الله سحبه لتمطر على أم الدنيا..سبحان الرزاق".

أرادت أثيوبيا أن تحبس الماء عن مصر...ففاض عطاء ربك خلف السد العالي..حرّك الله سحبه لتمطر على أم الدنيا...سبحان الرزاق. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 23, 2022

وكتب ضاحي خلفان في "تويتر": "في بداية ما أطلق عليه الإخوان "الربيع العربي"، قلت إن الوقوف بصف الرئيس السوري بشار الأسد ضد عصابة الإخوان هو الموقف السليم..لأحد سمع كلامي إلا لما وقع الفأس في الرأس للأمة العربية".

في بداية ما اطلق عليه الإخوان الربيع العربي قلت أن الوقوف بصف بشار الأسد ضد عصابة الأخوان هو الموقف السليم..لأحد سمع كلامي إلا لما وقع الفأس في الرأس للأمة العربية. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 23, 2022

وقال في تغريدة أخرى: "قلت إن بشار أما أن يسقطه الإخوان أو أن يسقطهم..وأن يسقطهم أفضل مما يسقطوه لأن الفرق بين الأخوان وبشار فرق بين الأرض والسماء".

قلت إن بشار أما أن يسقطه الاخوان أو أن يسقطهم...وأن يسقطهم أفضل مما يسقطوه لأن الفرق بين الأخوان وبشار فرق بين الأرض والسماء. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 23, 2022

المصدر: RT