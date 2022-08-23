إثر انتحار أم وابنتيها من العوز.. رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بأن يولي اهتماما خاصا بالكادحين

تعهد رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول بالاهتمام بشكل خاص بالمواطنين الكادحين لمنع تكرار حوادث الانتحار المأساوية، مشيرا إلى حادث انتحار أم ستينية وابنتيها مؤخرا.

وتطرق يون خلال حديثه إلى الصحفيين، إلى "قصة العائلة التي عُثر عليها منتحرة في منزلها في سوون، جنوب سيئول، بعد معاناة أفرادها من المرض والصعوبات المالية".

وقال الرئيس في تصريحاته: "أخبرت المواطنين حتى الآن أنه عندما يتعلق الأمر بالرفاهية، التي هي أساس الحرية والتضامن، سأسعى لتحقيق الرفاهية للطبقات الضعيفة لا للسياسيين، وسألتقي بالضعفاء الذين لا يتمكنون من التعبير عن مشاكلهم وسأرعى حياتهم الصعبة".

واقاد بأن الحكومة المركزية "ستنشئ نظاما يمكن من خلاله رعاية هؤلاء، وبصفتي رئيسا، سأولي اهتماما خاصا بالمواطنين الكادحين وأعمل مع الحكومات المحلية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى".

وكان حادث انتحار الأم الستينية وابنتيها وهما في الأربعينيات من العمر "في صدمة كبيرة للمجتمع، خاصة لأنها أعادت ذكريات حادث مماثل وقع في عام 2014، عندما وجدت جثث أم وابنتيها كن يعشن في منزل في الطابق تحت الأرضي في سيئول، وتركن ورائهن مظروفا به إيجار الشهر الأخير ومبلغ لدفع فواتير المرافق".

المصدر: يونهاب