مصر.. الكشف عن فيديوهات تسببت في مقتل المذيعة شيماء جمال ووالدتها تواجه المتهم

كشفت التحقيقات في قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال، أن المتهم ضاق صدره من كثرة مطالبة المجني عليها بإشهار زواجهما.

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وأوضحت التحقيقاتأنه بسؤال أحد الشهود في الواقعة، قال إنه علم بارتكاب القاضي، أيمن حجاج واقعة قتل المجني عليها عن طريق الإعلام، وعقب ذلك فوجئ باتصال هاتفي منه أبلغه به أنه سيحضر إليه بمحافظة السويس، وما أن التقاه حتى سأله عن الواقعة فأقر له المتهم بأنه كان متزوجا من المجني عليها عرفيا، وتحصلت خلسة على مقاطع مصورة لعلاقتهما بالفراش، ثم داومت على تهديده لإعلان زواجهما.

وأضاف أن المتهم الأول روى له أنه استأجر المزرعة محل الواقعة ليعرضها على المجني عليها من أجل شرائها لها لإنهاء إجراءات الطلاق، ويوم الواقعة رافقته إلى المزرعة ونشبت بينهما مشاجرة فتعدى عليها بمقبض سلاحه الناري بـ 3 ضربات، ثم أجهز عليها بالضغط عليها بيديه وباستخدام إيشارب حريمي حتى فارقت الحياة.

وانهارت والدة المذيعة شيماء جمال، داخل قاعة محكمة جنايات الجيزة، فور المواجهة الأولى بينها وبين أيمن حجاج المتهم بقتل ابنتها ودفن جثتها بحفرة داخل مزرعة بالبدرشين، ووجهت له عبارات صارخة، لامته فيها على قتل ابنتها.

وقالت: "ربنا ينتقم منك قتلت بنتي يا خاين، أنت وصاحبك الخاين، يا سفاح يا قتال القتلة، انتوا خونة وغشاشين، أنت كنت قاعد معايا وبتدور على بنتي معايا، وأنت قاتلها ودافن جثتها وبتضحك عليا؟، أنت بتقتلها ليه ما كنت طلقتها".

ورد المتهم أيمن حجاج على صراخ والدة شيماء جمال في وجهه، وهو داخل قفص الاتهام قائلًا: بنتك رفعت عليا السكينة وكانت هتموتني، وأنتي بقالك 7 سنين ما دخلتيش علينا البيت.

المصدر: القاهرة 24