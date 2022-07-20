شاهد.. أول ظهور للقاضي المتهم بقتل المذيعة شيماء جمال في قفص الاتهام

نشرت وسائل الإعلام المصرية صورا يظهر فيها المتهمون بقتل المذيعة شيماء جمال داخل قفص الاتهام بمحكمة جنايات الجيزة.

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واعترف القاضي بارتكاب الجريمة، فيما نفى المتهم الثاني ضلوعه في قتل الإعلامية.

وقال شقيق المجني عليها في الجلسة: "منك لله يا أيمن.. حسب الله ونعم الوكيل فيك"؛ ليعنفه القاضي للتحدث بدون إذن.

وأودع المتهمون في قفص الاتهام، بحضور أفراد أسرة المجني عليها، الذين رفعوا صورتها، وطالبوا بالقصاص من قتلتها.

وقالت والدة الإعلامية شيماء جمال من داخل محكمة جنوب الجيزة بعدما حضرت صباح اليوم لحضور أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل ابنتها إنها "تتمنى إحالة قاتلي ابنتها إلى فضيلة المفتي خلال جلسة اليوم كي يهدأ قلبها وتشعر بأن حق ابنتها قد عاد إليها".

وأضافت أنها "منذ الواقعة تعيش في حالة نفسية سيئة ولا تجد متعة في ملذات الحياة كل حاجة ملهاش طعم .. ومش عارفة أكل ولا أشرب".

ونظرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الجيزة، أولى جلسات محاكمة المتهمين أيمن عبد الفتاح محمد حجاج وحسين محمد إبراهيم الغرابلي (محبوسان احتياطيا) في قضية اتهامهما بارتكاب جريمة قتل الإعلامية شيماء جمال عمدا مع سبق الإصرار.

المصدر: مصراوي