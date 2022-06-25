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أول رائد فضاء عربي مسلم.. السفارة الأمريكية تحتفي بالأمير السعودي سلطان بن سلمان (صورة)

مجتمع

أول رائد فضاء عربي مسلم.. السفارة الأمريكية تحتفي بالأمير السعودي سلطان بن سلمان (صورة)
AP PHIL SANDLIN
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بمناسبة الذكرى الـ37 لهبوط مكوك الفضاء الأمريكي ديسكفري بولاية كاليفورنيا، احتفت السفارة الأمريكية لدى الرياض بالأمير سلطان بن سلمان، أول رائد فضاء عربي مسلم.

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وعلى حسابها في "تويتر"، قالت السفارة الأمريكية: "في مثل هذا اليوم (أمس الجمعة)، وبمناسبة الذكرى الـ37 لهبوط مكوك الفضاء الأمريكي ديسكفري في قاعدة إدواردز الجوية بولاية كاليفورنيا بعد رحلة استغرقت 7 أيام دعونا نحتفي بالأمير سلطان بن سلمان، الذي كان أول عربي مسلم يطير على متن هذه الرحلة في عام 1985"، مع "هاشتاغ": "الذكرى 37 لديسكفري".

ونشرت السفارة صورة الأمير سلطان بن سلمان قائلة: "في إطار رؤية 2030 تعود المملكة العربية السعودية بالتعاون مع وكالة ناسا إلى الفضاء قريبا".

تجدر الإشارة إلى أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، كان قد أصدر في ديسمبر 2018، أمرا ملكيا بإنشاء الهيئة السعودية للفضاء برئاسة الأمير سلطان بن سلمان.

المصدر: RT 

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