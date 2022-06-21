مصر.. القضاء يصدر حكما ضد أحمد عز لصالح زينة

قضت محكمة مستأنف الأسرة في مصر، اليوم الثلاثاء، بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 50 ألف جنيه شهريا نفقة لطفليه من الفنانة زينة.

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وقال محامي الفنان زينة، معتز الدكر، إنه طالب بزيادة نفقة الطفلين إلى أكثر من 60 ألف جنيه شهريا للطفلين والتي صدر بها حكم من محكمة أول درجة.

وكانت محكمة الأمور الوقتية بأسرة مدينة نصر، قضت برفض الدعوى المقامة من أحمد عز، والتي يطالب فيها بتحويل طفلي زينة، من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى مصاريفها أقل.

وقضت في وقت سابق، محكمة الأسرة بمدينة نصر، بقبول استئناف معتز الدكر، محامي زينة، ضد الفنان أحمد عز وزيادة نفقة طفليهما من 20 إلى 30 ألف جنيه.

كما قضت محكمة الأسرة بمدينة نصر، كذلك، بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 25 ألف جنيه أجرة مسكن و3 آلاف أجرة حضانة لطفليه من الفنانة زينة.

وقدم معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، حافظة مستندات لهيئة المحكمة طويت على أوراق تاريخ طلاق الفنان أحمد عز من موكلته في عام 2017، وحافظة مستندات طويت على ممتلكات الفنان أحمد عز وأنه ميسور الحال.

وطالب معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، في الدعوى بـ زيادة نفقة الطفلين إلى أكثر من 60 ألف جنيه شهريًا، والتي صدر بها حكم من محكمة أول درجة، لأن عز تحصل على 24 مليون جنيه في آخر حملة إعلانية، بالإضافة لأجره في فيلم الممر، ومسلسل هجمة مرتدة، وفيلم الجريمة.

المصدر: القاهرة 24