بالفيديو.. السلطات السعودية تضبط محلات تبيع ألعابا "تروج للمثلية"

كشف تقرير إخباري عن ضبط محال في العاصمة السعودية الرياض، تبيع ألعابا "تروج للمثلية بشكل غير مباشر".

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتقرير مصور نشرته قناة "الإخبارية"، بالقول: "تبريرهم أنها ألوان قوس قزح..ضبط محال في الرياض تبيع ألعابا تروج للمثلية بشكل غير مباشر".

وبين التقرير قيام السلطات المختصة بوزارة التجارة السعودية بمصادرة منتوجات للفئة الناشئة، اعتبر أنها "تروج للمثلية الجنسية" بشكل غير مباشر، وفقا للألوان التي تحويها، المتقاربة مع ألوان علم "قوس قزح" المرتبط بالمثليين.

فيديو | تبريرهم أنها ألوان قوس قزح



ضبط محال في الرياض تبيع ألعابا تروج للمثلية بشكل غير مباشر..



التفاصيل مع مراسلنا عاصم الرشودي#نشرة_النهار#الإخباريةpic.twitter.com/JLibKrIwEc — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 14, 2022

المصدر: "الإخبارية"