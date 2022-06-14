دولة عربية جديدة تنضم إلى مقاطعي عرض فيلم "Lightyear"

قررت هيئة الإعلام الأردنية منع عرض فيلم "Lightyear" في جميع دور العرض السينمائي بالمملكة ومحلات تداول المصنفات منذ تاريخ 13 من الشهر الجاري.

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ويأتي القرار لتضمين الفيلم مشاهد لمثلية جنسية بين امرأتين، مخالفا بذلك القوانين الناظمة لعمل هيئة الإعلام، بالإضافة إلى لعدم التزام الشركة الصانعة والموزعة للفيلم بالحذف المشروط لإجازته قبل العرض.

وجاء القرار حفاظا على قيم المجتمع الأردني من أية تشوهات تسيء للنظام العام أو الآداب العامة، وذلك انفادا لأحكام المادة ( 4//أ/4) من نظام المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها رقم 63 لسنة 2004 وتعديلاته، والتي تنص: "على أن يراعى عند إجازة المصنف 4- عدم تضمينه مادة مثيرة للغرائز أو مروجة للإباحية أو الأنحراف أو الإساءة للنظام العام".

والمادة (7/ب) من النظام تنص على: "منع عرض أي مصنف مخالف لأي من أسس وشروط الرقابة المنصوص عليها في المادة 4 من هذا النظام أو إيقافه".

وفي وقت سابق، قررت عدة دول عربية منع عرض فيلم "Lightyear" الذي أثار جدلا واسعا في العالم العربي بسبب وجود قبلة بين شخصيتين مثليتين صريحتين.

ورفضت شركة "ديزني" حذف هذه المشاهد التي تحتوى على التوجه الصريح للمثلية، كما كانت قد رفضت طلب بعض الدول سابقا لعدة أفلام تحوي على مشاهد بين شخصيات مثلية.

ومن بين الدول التي اختارت المنع الكويت، فيما توجهت الإمارات لعرض الفيلم تحت تصنيف "PG"، أي يجب مشاهدته تحت الرقابة العائلية لمن هم أقل من 12 عاما.

ويتناول الفيلم قصة حارس الفضاء "باز"، الذي ظهر في سلسلة أفلام "ديزني" الشهيرة "Toy Story" وهو بطولة النجم كريس إيفانز الذي يقدم الأداء الصوتي لبطل الفيلم buzz.

المصدر: وكالات