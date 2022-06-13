قبلة مثلية تتسبب بمنع عرض فيلم Lightyear في دول عربية

قررت عدة دول عربية منع عرض فيلم الأنيميشين Lightyear الذي أثار جدلا واسعا في العالم العربي بسبب وجود قبلة بين شخصيتين مثليتين صريحتين.

ورفضت شركة ديزني حذف هذه المشاهد التي تحتوى على التوجه الصريح للمثلية، كما كانت قد رفضت طلب بعض الدول سابقا لعدة أفلام تحوي على مشاهد بين شخصيات مثلية.

وكانت من بين الدول التي اختارت المنع الكويت بحسب موقع الجريدة الكويتي، فيما توجهت الإمارات لعرض الفيلم تحت تصنيف "PG"، أي يجب مشاهدته تحت الرقابة العائلية لمن هم أقل من 12 عاما.

ويتناول الفيلم قصة حارس الفضاء "باز"، الذي ظهر في سلسلة أفلام "ديزني" الشهيرة "Toy Story" وهو بطولة النجم كريس إيفانز الذي يقدم الأداء الصوتي لبطل الفيلم buzz.

وكان قد حقق فيلم الأنيمشن Toy Story 4 الذي نال جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة، إيرادات تخطت المليار دولار، والفيلم ضم أصوات مجموعة متميزة من الممثلين وهم: توم هانكس، آنى بوتس، كيانو ريفز، باتريشيا أركيت، جوان كوزاك، كريستين شال، تيم ألين، لورى ميتكالف، بونى هانت، جودى بنسون، لورى آلان، جيف جارلين، بليك كلارك، باد لوكى، إستل هاريس، جيف بيدجون.

المصدر: صدى البلد