مصر.. تسريب صوتي بين إعلامي ومرتضي منصور يثير جدلا واسعا وتوجيه شتائم لوزير سابق

تعهد وزير الرياضة المصري السابق وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصري العامري فاروق، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسيئين له في تسريب صوتي.

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وتم تداول تسجيل صوتي منسوب للإعلامي أحمد جمال مع مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، يقومان فيه بتوجيه السباب والألفاظ النابية تجاه العامري فاروق وعدد من الشخصيات بالنادي الأهلي.

وقام العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، بنشر مجموعة من الصور لوالدته بعد الإساءة لها، انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد العامري عبر حسابه على موقع "فيسبوك" اتخاذه كافة الإجراءات القانونية ضد المسيئين.

وكتب العامري فاروق: "أنا آسف يا أمي الغالية، وإن شاء الله هاجيبلك حقك لحد عندك، وسأتخذ كل الإجراءات القانونية، ربنا يخليكي ليا وإن شاء الله، هاجيبهم تحت رجلك".

ويبدو أن المكالمة المسربة جاءت بعد خسارة الأهلي مؤخرا لقب دوري أبطال أفريقيا لصالح الوداد المغربي، في النهائي الذي أقيم بالمغرب على ملعب محمد الخامس، حيث قام الثنائي جمال ومرتضى منصور بتهنئة بعضهما على ما حدث للفريق الأحمر.

ولا يعد هذا هو التسريب الأول لمرتضى منصور، خلال الأيام الماضية، حيث سبقه تسريب صوتي آخر له مع أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، يقومان خلاله بسب بعضهما البعض.

واندلعت أزمة بين رئيس الزمالك وأحمد دياب بعد تصريح الأخير بأن عمر كمال سيبقى ضمن صفوف نادي فيوتشر ولن ينتقل إلى القلعة البيضاء.

المصدر: صدى البلد