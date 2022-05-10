مرتضى منصور: "يا حسن مين فرعنك".. فيديو

شن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، هجوما حادا على حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بعد خسارة فريقه لبطولة كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد أمام الأهلي.

وأخفق نادي الزمالك في الفوز بكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد للمرة الرابعة على التوالي، بعد سقوطه أمام غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة (31-32) في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد الماضي.

ونشر مرتضى منصور مقطع فيديو عبر قناته على موقع "يوتيوب" اليوم الثلاثاء، هاجم فيه العديد من الشخصيات، في مقدمتها حسن مصطفى.

واتهم رئيس الزمالك حسن مصطفى بمحاباة الأهلي، بداعي عدم أحقية الأهلي في المشاركة في بطولة كأس السوبر الإفريقي.

كما هاجم مرتضى منصور أيضا بعض جماهير الزمالك التي حملته مسؤولية الهزيمة بسبب تدعيم الفريق بلاعبين جدد قبل انطلاق البطولة.

وقال مرتضى منصور إن الجهاز الفني لفريق الزمالك لكرة اليد لم يطلب دعم صفوفه بأي لاعبين في ظل اكتمال الصفوف، ومن ثم لم يحدث أي دعم.

واختتم مرتضى منصور تصريحاته بانتقاد مجلس إدارة الأهلي بسبب عدم إصدار أي بيان يدين تصرفات بعض الجماهير التي هاجمت الزمالك وقائده عبدالرازق "شيكابالا" لهجوم خلال مباراة الأهلي ووفاق سطيف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، رغم أنه لم يكن طرفا.

المصدر: وكالات