دخل في غيبوبة منذ أكثر من 17 عاما.. "الأمير النائم" يثير تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي

نشرت الأميرة السعودية، ريما بنت طلال، صورة جديدة للأمير الوليد بن خالد بن طلال، في سرير غيبوبته المتواصلة منذ حوالي 17 عاما.

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وأثارت الصورة تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر "الأمير النائم" مستلقيا بفراشه تحت غطاء كتب عليه we love you dear أي "نحن نحبك عزيزي" وإلى جانبه والده الأمير خالد بن طلال، الذي ظهرت على وجهه ابتسامة خفيفة وهو يمسك بكتف ابنه.

الله يشفيه ويعافيه حبيبي ويحفظكم 🤍 pic.twitter.com/jfYGgISKj1 — ريما بنت طلال (@Rima_Talal) May 3, 2022

وتمنى المغردون على موقع "تويتر" الشفاء العاجل للأمير الوليد بن خالد بن طلال.

يقيننا بالله يغلب كل المستحيلات .. إنه على كل شيء قدير اللهم وجهك اعظم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أهنأ العطايا نسألك بوجهك العظيم الذي ليس شيء أعظم منه أن تفرح قلب الأمير خالد بن طلال بشفاء ابنه الوليد وتهبه الحياة وتشفيه شفاء لايغادر سقما آمين آمين آمين اللهم صل على محمد — معاذ محمد حاج مباركي (@pNK24H4bDT4okAA) May 3, 2022

ياحي ياقيوم يابديع السماوات والارضين اسالك باسمك الاعظم يارب انك تشفي الامير الوليد بن خالد وتحرك اعضائه وتنطق لسانة وتفرح والديه واهله واقاربه واصحابه بشفائك يارب لا تخيب دعائي ولا رجائي فانه لايعجزك شي يارحمن السموات والارضين وجميع مرضى المسلمين يارب تقبل دعوتي وما تردني ياالله — حافظ (@hafiz_qn) May 3, 2022

يذكر أن الأمير الوليد بن خالد بن طلال قد تعرض لحادث سير عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية، ودخل في غيبوبة منذ ذلك الحين، ليطلق عليه لقب "الأمير النائم".

المصدر: RT