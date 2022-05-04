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دخل في غيبوبة منذ أكثر من 17 عاما.. "الأمير النائم" يثير تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي

مجتمع

دخل في غيبوبة منذ أكثر من 17 عاما..
Globallookpress
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نشرت الأميرة السعودية، ريما بنت طلال، صورة جديدة للأمير الوليد بن خالد بن طلال، في سرير غيبوبته المتواصلة منذ حوالي 17 عاما.

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مقطع مصور جديد لـ
مقطع مصور جديد لـ "الأمير النائم"

وأثارت الصورة تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر "الأمير النائم" مستلقيا بفراشه تحت غطاء كتب عليه we love you dear أي "نحن نحبك عزيزي" وإلى جانبه والده الأمير خالد بن طلال، الذي ظهرت على وجهه ابتسامة خفيفة وهو يمسك بكتف ابنه.

وتمنى المغردون على موقع "تويتر" الشفاء العاجل للأمير الوليد بن خالد بن طلال.

يذكر أن الأمير الوليد بن خالد بن طلال قد تعرض لحادث سير عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية، ودخل في غيبوبة منذ ذلك الحين، ليطلق عليه لقب "الأمير النائم".

المصدر: RT

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