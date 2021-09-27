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مقطع مصور جديد لـ "الأمير النائم"

مجتمع

مقطع مصور جديد لـ
Reuters
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نشرت الأميرة السعودية ريما بنت طلال، مقطع فيديو جديدا للأمير الوليد بن خالد بن طلال في سرير غيبوبته المتواصلة منذ أكثر من 15 عاما.

ودعت الأميرة ريما بنت طلال، شقيقة رجل الأعمال الشهير الأمير الوليد بن طلال بالشفاء والحفظ للأمير الوليد بن خالد بن طلال.

 يشار إلى أن الأمير الوليد بن خالد بن طلال يعرف بـ "الأمير النائم" بعد أن دخل في غيبوبة طويلة بالمستشفى قبل أكثر من 15 عاما إثر إصابته في حادث مروري.

المصدر: تويتر

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