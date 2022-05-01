مركز "الفلك الدولي" يعلق على إعلان 3 دول عيد الفطر اليوم الأحد

أوضح مركز "الفلك الدولي"، أنه "بالرغم من استحالة رؤية هلال شهر شوال يوم السبت الماضي، إلا أن 3 دول أعلنت أن اليوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر في أفغانستان، والنيجر، ومالي.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال مركز "الفلك الدولي" موضحا: "على الرغم من استحالة رؤية هلال شهر شوال يوم أمس السبت، فقد أعلنت أفغانستان أن اليوم الأحد هو يوم عيد الفطر فيها، وذلك بعد ورود 27 شهادة صحيحة على حد قولهم..علما بأن القمر لم يكن موجودا في السماء أصلا بعد غروب شمس السبت".

على الرغم من استحالة رؤية هلال شهر شوال اليوم السبت، فقد أعلنت أفغانستان أن غدا الأحد هو يوم عيد الفطر فيها، وذلك بعد ورود 27 شهادة صحيحة على حد قولهم.



علما بأن القمر لم يكن موجودا في السماء أصلا بعد غروب شمس اليوم. #عاجلpic.twitter.com/vHDmGBUwQI — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) April 30, 2022

وأضاف المركز في تغريدة أخرى: "بعد أفغانستان..النيجر تعلن ثبوت رؤية هلال شهر شوال يوم السبت من أربعة مواقع..وذلك على الرغم من استحالة الرؤية من النيجر أيضا لعدم حدوث الاقتران ولأن القمر غرب قبل الشمس فيها".

بعد أفغانستان، النيجر تعلن ثبوت رؤية هلال شهر شوال اليوم السبت من أربعة مواقع. وذلك على الرغم من استحالة الرؤية من النيجر أيضا لعدم حدوث الاقتران ولأن القمر غرب قبل الشمس فيها. #عاجلpic.twitter.com/OtHsxJTvQx — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) April 30, 2022

وأوضح مركز الفلك الدولي عبر تغريدة أخرى قائلا: "بعد أفغانستان والنيجر..مالي تعلن ثبوت رؤية هلال شهر شوال يوم السبت من موقعين من قبل 8 شهود، وذلك على الرغم من استحالة الرؤية من مالي أيضا لعدم حدوث الاقتران ولأن القمر غرب قبل الشمس فيها".

بعد أفغانستان والنيجر، مالي تعلن ثبوت رؤية هلال شهر شوال اليوم السبت من موقعين من قبل 8 شهود. وذلك على الرغم من استحالة الرؤية من "مالي" أيضا لعدم حدوث الاقتران ولأن القمر غرب قبل الشمس فيها. #عاجلpic.twitter.com/1IZn1VYWS2 — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) April 30, 2022

المصدر: RT