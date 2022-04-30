"دار الإفتاء" المصرية تعلن عن أول أيام عيد الفطر

أعلنت "دار الإفتاء" المصرية أن يوم غد الأحد هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الاثنين الموافق 2 مايو، هو أول أيام شهر شوال (عيد الفطر).

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وفي بيان لها، قالت "دار الإفتاء": "استطلعت دار الإفتاءِ المصرية هلال شهر شوال لعام 1443 هجري بعد غروب شمس اليوم السبت، بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية".

وأضاف البيان: "وقد تحقق لدينا شرعا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1443 هجري".

وأكمل بيان "الإفتاء": "على ذلك، تعلن دار الإفتاء المصرية أن يوم الأحد الموافق الأول من شهر مايو لعام 2022 هو المتمم لشهر رمضان لعام 1443 هجري، وأن يوم الإثنين الموافق 2 مايو هو أول أيام شهر شوال لعام 1443 هجري".





المصدر: RT