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السعودية تعلن عن أول أيام العيد

أخبار العالم العربي

السعودية تعلن عن أول أيام العيد
RT @SPAregions
تعذر رؤية هلال شهر شوال في منطقتين بالسعودية
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أفادت الإخبارية السعودية مساء يوم السبت بأنه تعذر رؤية هلال شهر شوال في منطقتين بالمملكة.

وقالت القناة السعودية إنه تعذر رؤية الهلال في حوطة سدير وفي تمير.

هذا، وتواكب لجنة الترائي بمنطقة تبوك لتحري رؤية هلال شهر شوال في آخر منطقة تغيب عنها الشمس.

وكانت المحكمة العليا في السعودية قد دعت المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال، وذلك مساء يوم السبت الموافق 29 رمضان 1443 هجريا، 30 أبريل 2022.

جدير بالذكر أنه يوجد في المملكة العربية السعودية 10 مراصد فلكية رسمية، ويعتبر مرصد سدير التابع لجامعة المجمعة، أشهر تلك المراصد الفلكية في السعودية، والمرصد في حوطة سدير على طريق الملك خالد.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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