السعودية تعلن عن أول أيام العيد

أفادت الإخبارية السعودية مساء يوم السبت بأنه تعذر رؤية هلال شهر شوال في منطقتين بالمملكة.

وقالت القناة السعودية إنه تعذر رؤية الهلال في حوطة سدير وفي تمير.

عاجل | مراسل #الإخبارية: تعذر رؤية هلال شهر شوال في حوطة سدير. #قناة_السعوديةpic.twitter.com/96U0lJe7yS — قناة السعودية (@saudiatv) April 30, 2022

هذا، وتواكب لجنة الترائي بمنطقة تبوك لتحري رؤية هلال شهر شوال في آخر منطقة تغيب عنها الشمس.

#واس تواكب لجنة الترائي بمنطقة تبوك لتحري رؤية هلال شهر شوال في آخر منطقة تغيب عنها الشمس.#واس_عامpic.twitter.com/rwQQNx9JFN — واس العام (@SPAregions) April 30, 2022

وكانت المحكمة العليا في السعودية قد دعت المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال، وذلك مساء يوم السبت الموافق 29 رمضان 1443 هجريا، 30 أبريل 2022.

جدير بالذكر أنه يوجد في المملكة العربية السعودية 10 مراصد فلكية رسمية، ويعتبر مرصد سدير التابع لجامعة المجمعة، أشهر تلك المراصد الفلكية في السعودية، والمرصد في حوطة سدير على طريق الملك خالد.

المصدر: وسائل إعلام سعودية