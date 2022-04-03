بالفيديو والصور..مئات المسلمين يؤدون صلاة التراويح في "التايمز سكوير" بولاية نيويورك الأمريكية

تجمع مئات الأشخاص في "التايمز سكوير" بولاية نيويورك الأمريكية، يوم السبت (بالتوقيت المحلي) للاحتفال ببداية شهر رمضان، وأقاموا صلاة التراويح.

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وأوضح أحد منظمي التجمع المعروف بـ"SQ" لشبكة "CBS2" قائلا: "بالنسبة للمسلمين، لا يتعلق الأمر بالصوم فقط حتى نفهم كيف يشعر أولئك الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي..نحن في الواقع نفعل ذلك حتى نتمكن من الاقتراب أكثرمن خالقنا..ربنا ..الله".

وأشار إلى أنه "يريد أن تتلى هذه الصلاة الخاصة في قلب المدينة لسبب ما"، مضيفا: "نحن هنا لشرح ديننا لكل من لا يعرفون ما هو الإسلام..الإسلام هو دين السلام".

وبحسب شبكة "CBS2"، فإن الوحدة والدعوة إلى اللاعنف، كانتا رسالة مشتركة من قبل جميع الأشخاص الذين تحدثوا إليها.

وقال "SQ": "القرآن وحي إلهي..إنه آخر وحي أعطي للنبي محمد، الذي كان رسولا في سلسلة من الرسل، تماما مثل عيسى، تماما مثل موسى..نحن جميعا متحدون ومترابطون معا..على الناس أن يتوقفوا عن محاولة تفريق المسيحيين والمسلمين واليهود والجميع..يجب أن يتوقف هذا".

ونقلت عن رجل قوله: "هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة عن الإسلام..هناك أناس مجانين في جميع الثقافات، وجميع الأديان، وهذه المجموعات الصغيرة من الناس لا تمثل الأغلبية...نحن نشجع على الصلاة، والصيام، والقيام بالأعمال الصالحة، والتصدق".

كما قال علي كامارا، أحد منظمي الحدث: "أنت تعمل مع هؤلاء الناس..تأخذ القطار مع هؤلاء الناس..كلنا واحد بالفعل".

Muslims take up Times Square, New York for taraweeh prayer. pic.twitter.com/XzTR7muieI — Muslim (@Muslim) April 3, 2022

صلاة التراويح Manhattan -Times Square امس اول ايام شهر رمضان بامريكا pic.twitter.com/ebhc1Ta5OR — Lawyer Ahmed Salah (@ahmedsalahlaw) April 3, 2022

المصدر: cbsnews" + RT"