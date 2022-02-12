السعودية.. قرد بابون يهاجم مواطنا في الباحة ويصيبه بجروح والأهالي يشتكون

أفاد موقع "الوطن" السعودي بأن مواطنا تعرض لهجوم من أحد قردة البابون في منطقة الباحة، مما أدى لإصابته بجرح في يده.

وحسب المصدر، توجه المواطن ماجد إبراهيم من أهالي قرية رغدان بالباحة، مباشرة لأحد المستوصفات الحكومية بعد تعرضه للهجوم من قبل قرد بابون، وتم حقنه بأربع إبر وإعطائه مواعيد لمدة شهر لأخذ حقنة مضادة بشكل يومي.

ونقلت الصحيفة عن ماجد قوله أن منزله يقع تقريبا في وسط الباحة ولكن هذه القرود سببت له الأذى الكبير خصوصا أن هذه القردة تهاجم منزله.

وطالب المواطن السعودي السلطات بالتدخل لإيجاد الحلول، معزيا طلبه بأن لديه طفلا لا يتجاوز عمره 11 سنة ويخاف عليه من تعرضه لهذه القرود في أي وقت.

كما أكد ماجد أنه قام سابقا بالتواصل مع البلدية والمركز الوطني للحماية الفطرية وعدة جهات حكومية للتدخل في حماية السكان من أذية القرود، ولكن لم يجد منهم أي تجاوب أو اهتمام، حسب وصفه.

ومن جهته، أوضح المتحدث الرسمي لصحة الباحة ماجد الشطي أنه تم تقديم الرعاية الطبية للمريض ماجد حسب البرتوكول المتبع لوزارة الصحة.

بدوره، أشار موقع "الوطن" إلى وجود مطالبات من أهالي منطقة الباحة للسلطات بإيجاد الحلول العاجلة للحد من انتشار قرود البابون بالمنطقة، والتسبب في إتلافها مزارعهم وتعرضهم للأذى في بعض الأحيان.

المصدر: صحيفة "الوطن"