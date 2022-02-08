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والد مشهور سعودي يهدي مواطنين أمريكيين "أغلى ما في المملكة" ردا للجميل (فيديو)

مجتمع

والد مشهور سعودي يهدي مواطنين أمريكيين
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وثق ثواب السبيعي، أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية المعروف باسم "سائح تيوب"، مقطع فيديو لاستضافته أمريكيين بمنزله بالمملكة، بعد أن استضافاه بمنزلهم بالولايات المتحدة.

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وعلى حسابه في "تويتر"، نشر ثواب السبيعي، مشهور "سناب شات"، مقطع الفيديو، حيث كان الأمريكيان يرتديان الزي الوطني السعودي(الثوب والغترة والعقال)، وعلق قائلا: "بعد ما أكرموني في أمريكا..اليوم والدي يكرمهم على طريقته الخاصة، ويقدم لهم هديه هي الأغلى عند الشعب السعودي".

وظهر والده وهو يستقبل الأمريكيين قائلا لهما: "أولا حياكم الله في المملكة وبيتنا..نشكر الله ثم نشكركم لاستقبال ولدي ثواب أثناء إقامته في أمريكا، وهو يقول عنكم ناس طيبين".

وأكمل مرحبا بهما: "لأجل غلاكم وتقديركم، أغلى ما عندنا في المملكة، الإبل، واحنا نقدم لضيوفنا أغلى ما عندنا هي الإبل..فلكم ناقتين تقديرا لكم".

في حين تفاجأ الأمريكيان بهذه الهدية، وأعربا عن شكرهما وتقديرهما لوالد السبيعي، كما قام أحدهما بتقبيل رأس الوالد تعبيرا عن امتنانه.

المصدر: RT

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