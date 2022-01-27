الفنانة شيرين عبد الوهاب تعزي طليقها الفنان حسام حبيب

حرصت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على تقديم العزاء في جدة طليقها السابق حسام حبيب، وفق ما أفادت وسائل إعلام مصرية.

وكتبت شيرين عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي صدق الله العظيم، إنا لله وإنا اليه راجعون ببالغ الحزن ننعى وفاة المرحومة الغالية جدا إلي قلبي وجدتي الغالية جدة حسام حبيب".

ونالت تغريدة شيرين عبد الوهاب تفاعل عدد كبير من الجمهور الذين أشادوا بحرصها على الحفاظ على علاقتها الجيدة بطليقها وتداولت تغريدة شيرين عبر نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

بسم الله الرحمن الرحيم(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)صدق الله العظيم.إنا لله وإنا اليه راجعون ببالغ الحزن ننعى وفاة المرحومة العزيزة الي قلبي جدتي الغالية؛ "جدة حسام حبيب". — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) January 27, 2022

وتعيش الفنانة شيرين عبد الوهاب حالة نشاط فني بعد طلاقها من حسام حبيب، حيث طرحت أكثر من أغنية مؤخرا ومن بينها "وبحلفلك" و"خاصمت النوم" وغيرها من الأغاني، كما ظهرت خلال احتفالها بالعام الجديد مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" بصحبة ابنتيها مريم وهنا".

المصدر: القاهرة24+تويتر