شيرين عبد الوهاب: "أنا لا أقل أنوثة عن أي ست ومحنتي كانت أملا لمرضى السرطان"
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قالت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب إنها تحب نفسها للغاية في هذه الفترة التي تتعرض خلالها لمحنة صعبة بعد أزمة انفصالها عن زوجها المطرب حسام حبيب.
وأضافت: "بقيت بغسل دماغي 8 مرات وأنا بستحمى.. ولا أقل أنوثة عن أي ست.. مش بالشعر هي".
كما أشارت إلى أن حلاقتها شعرها أعطت الأمل لمرضى السرطان، وقالت:"محنتي كانت أمل بالنسبة لمحاربي السرطان، والموضوع مش بالشعر".
ولفتت إلى أن الجمهور ساندها بشدة في محنتها... "ربنا يخليكم ليّا حبكم كان دعم كبير ليا".
المصدر: "صدى البلد"
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