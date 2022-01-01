شيرين عبد الوهاب: "أنا لا أقل أنوثة عن أي ست ومحنتي كانت أملا لمرضى السرطان"

قالت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب إنها تحب نفسها للغاية في هذه الفترة التي تتعرض خلالها لمحنة صعبة بعد أزمة انفصالها عن زوجها المطرب حسام حبيب.

وأضافت: "بقيت بغسل دماغي 8 مرات وأنا بستحمى.. ولا أقل أنوثة عن أي ست.. مش بالشعر هي".

كما أشارت إلى أن حلاقتها شعرها أعطت الأمل لمرضى السرطان، وقالت:"محنتي كانت أمل بالنسبة لمحاربي السرطان، والموضوع مش بالشعر".

ولفتت إلى أن الجمهور ساندها بشدة في محنتها... "ربنا يخليكم ليّا حبكم كان دعم كبير ليا".

المصدر: "صدى البلد"