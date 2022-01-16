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"يا حراميي".. راغب علامة يتحدث عن عملية نصب يتعرض لها المسافرون إلى لبنان

مجتمع

@Twitter
راغب علامة
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تحدث الفنان اللبناني راغب علامة عن ما وصفه بـ"عملية نصب" يتعرض لها من يريد السفر إلى لبنان.

وقال الفنان اللبناني في تغريدة على "تويتر": "عملية نصب جديدة يتعرض لها المسافرين إلى لبنان من خلال إجبارهم على دفع مبالغ للـ pcr قبل صعودهم إلى الطائرة عبر بطاقات اعتماد حصرا وإلا يمنعوهم من السفر!".

وأضاف: "علما أن المسافر يكون قد أجرى فحص الـ pcr قبل مغادرته البلد، وأن هذا الفحص يتم إضافة سعره عند شراء تذاكر السفر".

واختتم تغريدته منتقدا المسؤولين عن هذا القرار قائلا: "يا حراميي".

المصدر: RT

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