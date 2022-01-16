"يا حراميي".. راغب علامة يتحدث عن عملية نصب يتعرض لها المسافرون إلى لبنان

تحدث الفنان اللبناني راغب علامة عن ما وصفه بـ"عملية نصب" يتعرض لها من يريد السفر إلى لبنان.

وقال الفنان اللبناني في تغريدة على "تويتر": "عملية نصب جديدة يتعرض لها المسافرين إلى لبنان من خلال إجبارهم على دفع مبالغ للـ pcr قبل صعودهم إلى الطائرة عبر بطاقات اعتماد حصرا وإلا يمنعوهم من السفر!".

وأضاف: "علما أن المسافر يكون قد أجرى فحص الـ pcr قبل مغادرته البلد، وأن هذا الفحص يتم إضافة سعره عند شراء تذاكر السفر".

واختتم تغريدته منتقدا المسؤولين عن هذا القرار قائلا: "يا حراميي".

عملية نصب جديدة يتعرض لها المسافرين الى لبنان من خلال اجبارهم على دفع مبالغ لل pcr قبل صعودهم الى الطائرة عبر بطاقات اعتماد حصرًا وإلا يمنعوهم من السفر !علمًا بأن المسافر يكون قد اجرى فحص ال pcr قبل مغادرته البلد وإضافةً ان هذا الفحص يتم اضافة سعره عند شراء تذاكر السفر

يا حراميي — RaghebAlama (@raghebalama) January 14, 2022

المصدر: RT