مصر.. الأمن يحل لغز جريمة في الشيخ زايد ضحيتها سيدة أجنبية

ألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة بمصر القبض على عامل بتهمة قتل سيدة دنماركية الجنسية، داخل مسكنها في مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

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وأفادت تحريات المباحث، بأن مقتل السيدة الدنماركية داخل مسكنها في الشيخ زايد، نفذه عامل نظافة بدافع السرقة، وأنه تمكن من سرقة 400 جنيه من المجني عليها، عقب تنفيذه الجريمة التي خطط لها، ظنا منه أن تلك السيدة لديها مبالغ كبيرة كان يتنوي الاستيلاء عليها.

وحسب التحريات فإن واقعة مقتل السيدة الدنماركية كشفتها المباحث بعد بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية من أحد جيران المجني عليها، ذكر فيه أنه لاحظ اختفاء السيدة الدنماركية منذ عدة أيام، وبتقنين الإجراءات من أجهزة الأمن والنيابة العامة، دخلت قوات الأمن مسكن المجني عليها، وعثر عليها جثة هامدة بجانب سرير غرفة نومها، وبجثمانها عدة طعنات في منطقتي البطن والصدر.

وتابعت أنه بعد مراجعة كاميرات المراقبة الخاصة بالشاليه، تبين أن عامل نظافة يتردد على مسكن السيدة لتنفيذ مهام تنظيف الشاليه الذى تسكن به، وذكرت التحريات أن العامل كان على علاقة غير شرعية معها، وعقب لقاء جمعهما، نفذ الجريمة، واستولى على متعلقات شخصية ومبلغ مالي، فيما تمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهم، الذي أرشد خلال التحقيق معه عن المسروقات.

وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان السيدة لتحديد أسباب الوفاة، وإخطار السفارة الدنماركية بالقاهرة، حتى يتسنى لها إرسال ممثل قانوني لحضور تحقيقات النيابة العامة، وتسلم جثمان المجني عليها.

المصدر: الوطن