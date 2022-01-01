كرمه السيسي وتفوق في دراسته.. وفاة أول معيد بكلية الحقوق من مرضى الضمور في مصر (فيديو)

أفادت وسائل إعلام مصرية بوفاة الشاب محمد عمر محمد، أول معيد أستاذ جامعي بكلية الحقوق من مرضى الضمور، عن عمر ناهز 22 عاما.

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وفي آخر ظهور إعلامي له، كان محمد عمر محمد قد كشف كواليس تكريمه من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث كشف خلال تقرير عرضه برنامج "صباح الخير يا مصر" أنه "لم يستطع الالتحاق بكلية الطب لظروف الإعاقة، لهذا التحق بكلية الحقوق، وتخرج بتقدير عام ممتاز وكان من الأوائل على الكلية، وكرمه الرئيس السيسي في المؤتمر الوطني السادس للشباب قبل 3 أعوام".

وأضاف قائلا: "تكريم الرئيس كان حلم حياتي، وكنت على يقين وثقة بالله أن هذا الحلم سيتحقق..الرئيس أعطاني شهادة التقدير بنفسه، وطلب الميكروفون لكي يمنحني إياه وأوجه له رسالة أمام الحضور مباشرة»، إذ أوضح أنه "سيكون حريصا على نقل علمه للطلاب، وتسخير نجاحه في خدمة المجتمع".

كما أشار إلى "الصعوبات التي واجهها في الحياة وكيفية تغلبه عليها، قائلا: "الحياة صعبة جدا، فأنا لا أستخدم أطرافي، فعندما كنت أذاكر كان أحد من أفراد أسرتي سواء والدي أو والدتي أو أحد أشقائي، يمسك الكتاب لتقليب الصفحات، ورغم ذلك لم أشعر بأنني مختلف أو إعاقتي كانت عائقا في طريقي، وأصر والدي ووالدتي على أن استكمل تعليمي".

وتابع: "عندما كنت في المرحلة الإعدادية رفضت مديرة المدرسة وجودي، لكنني صممت على استكمال تعليمي فيها وأخبرتها بأنني سأحصل على أعلى مجموع في تاريخ المدرسة وحصلت على الشهادة الإعدادية بنسبة 98% وهي النسبة الأعلى في تاريخ المدرسة، وفي عام 2016 تخرجت من الثانوية العامة بنسبة 98% في شعبة علمي علوم".

المصدر: "الوطن"