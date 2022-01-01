في لفتة إنسانية رائعة.. شاب مصري يخصص جزءا من مبيعات مطعمه لمستشفى بعد أن فجعت عائلته

في لفتة إنسانية رائعة، قام شاب مصري بتخصيص جزء من المبيعات لصالح مستشفى 57357 التخصصي بسرطان الأطفال، بعد وفاة أحد أفراد عائلته بهذا المرض.

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وفي حديث مع صحيفة "الوطن"، أشار أحمد ماهر، 35 سنة، صاحب مطعم مأكولات بمحافظة المنيا، ويعمل محاسبا، إلى أنه "افتتح مطعمه منذ نحو 4 سنوات، وبدأ منذ قرابة عام في تخصيص 1% من المبيعات لصالح مستشفى "57357" بعدما تسبب مرض السرطان في اختطاف أحد أطفال العائلة".

وقال أحمد موضحا: "بنت أختي أتوفت وهي عندها 6 سنين بسبب السرطان..نفسنا نعالج الأطفال كلها من مرض السرطان ونرحم أسرهم من فاجعة فقدانهم".

بالإضافة إلى هذه اللفتة، فإن الشاب المصري، ومن اليوم الأول لافتتاح المطعم، بدأ في تقديم "ساندويتشات" ووجبات مجانية للمحتاجين، حيث أوضح قائلا: "لما يجي شخص محتاج ويطلب ساندويتش بنديله وبنسأله على عدد أفراد أسرته وبنعمل حسابهم كلهم".

كما أنه أشرك مجموعة من متابعيه في "فيسبوك" في "عمل الخير ومساعدة غير القادرين"، قائلا: "كنت عامل عرض اسمه بوكس الفرحة، ونزلت بوست على غروب للمطاعم في فيسبوك، وطلبت من الناس أن اللي يعرف أسر محتاجة يكتب في التعليقات وأنه هيتم تسليمه العرض علشان يوصله بنفسه للأسر دي"، لافتا إلى أنه بالفعل تم اختيار 10 أشخاص وتسليمهم العرض ليوزعوه بأنفسهم على الأسر المحتاجة.

المصدر: "الوطن"