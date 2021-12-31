مصر.. الكشف عن مواصفات مسجد طالب السيسي ببنائه

قال المدير التنفيذى لشركة المقاولون العرب العاملة بالمركز الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر هاني ماهر، أن قطر القبة الرئيسية لـ "مسجد مصر" 34 مترا وبارتفاع 60 مترا.

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وأضاف خلال حواره مع برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة النهار، أن القبة الرئيسية تزن 500 طن وتم تجميعها على الأرض ومن ثم رفعها لإعلى المسجد، لافتا إلى أن المسجد يتسع لـ 31 ألف مصلي.

وأشار المهندس هاني ماهر، إلى أن مسجد مصر وصل لمرحلة التشطيبات النهائية، وهو مبني من ضمن مبان المركز الإسلامى.

وأضاف هاني ماهر، أن المركز يضم، أماكن لتحفيظ القرأن، وجراج يتكون من 7 طوابع، وساحة خارجية للصلاة.

ويندرج المسجد الذى سيكون أحد أكبر مساجد مصر والعالم، ضمن مشروع ضخم يحمل اسم "مركز مصر الثقافي الإسلامي"، ويضم إلى جانب المسجد مركزا ثقافيا مكونا من 4 مبان ومركز تجاري ثقافي.

ويتركز العمل حاليا في المسجد على التشطيبات وتنسيق الموقع، وجرى الانتهاء من تركيب المئذنتين وتشييد القباب الإسلامية فوق الساحات والمبان والمركز الإسلامي.

ويحظى مشروع المسجد الكبير باهتمام رئاسي كبير، وذلك حسب مسؤول حكومي أوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأن يعكس المسجد تاريخ مصر الإسلامي العريق والحضارة المصرية الثرية.

ويتكون المسجد من صحن الصلاة بمساحة 9600 متر مربع يعلوه قبة رئيسية, و6 قاعات تعلو كل منها قبة إسلامية، ويتسع لعدد من المُصلين يُقدّر بـ 107 ألف في الساحتين العلوية والسُفلية.

ويحتضن المسجد مأذنتين، ترتفعان 140 متراً عن سطح الساحة العلوية وتبلغ المساحة الكلية للواحدة 1600 م2، ويتوسط كل مئدنة سلم شرفي ومصعد كهربائي لذوى الإحتياجات الخاصة.

المصدر: صدى البلد