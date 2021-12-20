السيسي يوجه بترميم مساجد آل البيت

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعًا لمتابعة موقف ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصةً سيدنا الحسين، والسيدة نفيسة، والسيدة زينب.

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ووجه السيسي بأن يتم تطوير الأضرحة بشكل متكامل مع الخدمات والمرافق المحيطة بمواقعها والطرق والميادين والمداخل المؤدية لها.

المصدر: RT