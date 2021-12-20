 
مباشر

السيسي يوجه بترميم مساجد آل البيت

أخبار العالم العربي

السيسي يوجه بترميم مساجد آل البيت
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s02w

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعًا لمتابعة موقف ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصةً سيدنا الحسين، والسيدة نفيسة، والسيدة زينب.

إقرأ المزيد
السيسي يصدر قرارا بتجديد مساجد في مصر أهمها
السيسي يصدر قرارا بتجديد مساجد في مصر أهمها "الإمام الحسين"

ووجه السيسي بأن يتم تطوير الأضرحة بشكل متكامل مع الخدمات والمرافق المحيطة بمواقعها والطرق والميادين والمداخل المؤدية لها.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا