طبيب مصري يقتل والدته بطريقة مروعة والأهالي ينقذون والده في اللحظات الأخيرة

لقت ربة منزل في المحلة بمصر مصرعها خنقا وأصيب زوجها بعدة طعنات على يد نجلهما الطبيب الذي يعاني من مرض نفسي، بعد إصابته بحالة هياج.

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ووفقا لقوات الأمن تلقت الشرطة في الغربية إخطارا من الأهالي حول قيام شاب بقتل والدته والاعتداء على والده، وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النياية العامة، التى أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها، وتم نقل الأب إلى مستشفى المحلة العام.

وبسؤال شهود العيان أكدوا أن الشاب يعاني من مرض نفسي واكتئاب، وأنه أصيب بحالة هياج عصبي، وقام بخنق والدته ثم تعدى على والده بعدة طعنات بواسطة آلة حادة وجلس بعدها بجوارهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم وحرر محضر بالواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف ملابسات الواقعة.

المصدر: صدى البلد