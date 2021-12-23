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مصر.. مقتل 3 مواطنين رميا بالرصاص في الشارع والأمن يتحرك

أخبار العالم العربي

مصر.. مقتل 3 مواطنين رميا بالرصاص في الشارع والأمن يتحرك
Reuters
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تمكنت قوات الأمن المصرية من القبض على أخطر متهمين في محافظة الشرقية بعدما قتلوا 3 مواطنين رميا بالرصاص في الشارع، حيث اعترف المجرمون بتفاصيل جرائمهم.

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وقال المتهمون، أن الضحية كان برفقته اثنان آخران، فتم اقتيادهما لمزرعة وتوثيقهما بالحبال ثم قتلهما والتخلص من جثتيهما في المجاري المائية بعد وضعهما في "أجولة"، حيث ارتكبوا هذه الجريمة بدافع الانتقام.

وقام المتهمون وفقا لقوات الأمن بإطلاق أعيرة نارية على السيارة التي كان يستقلها المجنى عليهم من أسلحة كانت بحوزتهم، فأحدثوا إصابة أحدهم بعيار ناري بالرأس وتوفي، وأنزلوا الآخرين واصطحباهما بالدراجات النارية ولاذوا بالفرار.

وكشفت التحريات عن وجود خلافات بين أحد المجنى عليهم وأحد الأشخاص، له معلومات جنائية فقام الأخير بالاتفاق مع 11 شخصا على الانتقام منه.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبط 8 متهمين، وبمواجهتهم اعترفوا باستدراج المجني عليه، ولدى مشاهدتهم السيارة أطلقوا أعيرة نارية بكثافة صوبها لإيقافها، ما أحدث إصابة أحدهم والتي أودت بحياته، وقاموا بتكبيل الآخرين واصطحابهما بالدراجات النارية إلى مزرعة أحدهم بدائرة المركز، وعقب نقلهما أطلقا عليهما أعيرة نارية فأوديا بحياتهما، ووضعوا الجثتين داخل أجولة وألقوها بأحد المجارى المائية.

المصدر: اليوم السابع

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