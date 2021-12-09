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مصر.. سيدة تخلع كامل ملابسها في الشرفة والشرطة تفاجئها عقب نزولها الشارع

مجتمع

مصر.. سيدة تخلع كامل ملابسها في الشرفة والشرطة تفاجئها عقب نزولها الشارع
Globallookpress
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ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في مصر، القبض على إحدى السيدات بعد ظهورها عارية في "بلكونة" إحدى الشقق بمنطقة التجمع الأول.

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وقام الجيران باستدعاء الشرطة لها، وتمّ التحفظ عليها واقتيادها لقسم شرطة التجمع الأول لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وقامت السيدة بالخروج إلى الشارع وهي عارية بشكل تام، ما آثار غضب الأهالي الذين أسرعوا إلى استدعاء الشرطة.

وتفحص جهات التحقيق، ملف السيدة المرضي ومدى إمكانية معاناتها من أمراض نفسية أو عصبية تدفعها للإقدام على هذا التصرف المجرم قانونًا.

وقال مصدر أمني إن أجهزة الأمن اتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة بعد أن تلقت بلاغًا يفيد بارتكاب سيدة أفعال مخلة يعاقب عليها القانون والتحريض على الفسق والفجور، مبينًا أنَّ الواقعة قيد التحقيق أمام النيابة العامة لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم تجاه صاحبة هذا التصرف.

المصدر: الوطن

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