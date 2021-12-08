مصر.. أغنية بكلمات غير لائقة تثير ضجة كبيرة وتنتشر بشكل واسع

أثارت أغنية جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، جدلا واسعا بعد انتشارها بشكل كبير بسبب كلماتها غير اللائقة.

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ومن كلمات الأغنية "أنتوا كلكوا على ده.. على ده.. ع الكوتشي"، حيث حصدت الأغنية آلاف المشاهدات عبر موقع "يوتيوب" ويتداولها العديد من المستخدمين.

ورغم انتشار الأغنية بشكل كبير، إلا أنها واجهت انتقادات عنيفة بسبب كلماتها التي وصفها البعض بأنها غير لائقة.

وبسبب الهجوم على الأغنية دافعت كارمن فريد مطربة الكليب عن نفسها قائلة: "أنا عايزة أرد على كل الناس اللي كانت بتنتقدني، بالنسبة لكليب على الكوتشي، مفيهوش أي حاجة أو ألفاظ أوفر، الكليب واضح وصريح على الكوتشي، أي حد فسره على مزاجه فدي مشكلته".

وتابعت كارمن خلال مقطع فيديو عبر قناتها على يوتيوب ردًا على الانتقادات التي وجهت لها: "بالنسبة للناس اللي بتدخل تشتمني وأنهم يدوا علامة dislike على الفيديو، أولا أنا عمري ما دخلت على فيديو في أي حتة وعملت dislike حتى لو معجبنيش، فكونك أنك تدخل تشتمني، دي مشاكل نفسية عندك نفسنة يعني، وأنا بقدم حاجة ليك أنك تختلف أو تتفق معايا، ده طبيعي أنا عمري ما هعجب ولا هرضي كل الناس، لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع، لكن أنا مبدخلش أشتمك علشان تدخل تشتمني".

وردا على ما أثير حول التكلفة الزهيدة للكليب، نفت كارمن: "أللي بيقول كليب بـ2 جنيه ولا ربع جنيه، حضرتك الكليبات بتتكلف، وبيتعمله مونتاج، لكن متبقاش قاعد وتتريق وخلاص، والناس اللي بتدي نصايح وبتقلل مني، يا سيدي اعمل بالنصيحة دي وابقى نجم مشهور، قولي أنت عملت إيه في حياتك، على الأقل أنا حاولت وجربت وبجتهد، وكسبت شرف المحاولة".

المصدر: الوطن