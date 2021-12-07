مصر.. الكشف عن ملابسات مقتل عامل بانفجار قذيفة في الجيزة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية ملابسات مقتل عامل وإصابة اثنين آخرين جراء انفجار قذيفة "من مخلفات حروب" في محافظة الجيزة

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وأوضحت الوزارة عبر "فيسبوك" أن "دانة" (قذيفة) من "مخلفات حروب" انفجرت بعدما قام أحد العمال بقطعها مستخدما "صاروخا كهربائىا".

وأضافت أن الانفجار أدى إلى وفاة العامل المشار وإصابة عاملين آخرين بشظايا، وأن "الدانة" كانت ضمن حمولة رمل محملة من منطقة دهشور قبل أن يعثر عليها العامل ويحاول قطعها.

وأشارت الوزارة إلى أن الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة كانت تلقت بلاغا بحدوث انفجار داخل محطة للخرسانة الجاهزة في المنطقة المجاورة لمنطقة "ابن بيتك".

ولم تبين الوزارة عمر القذيفة، أو الحرب التي استخدمت فيها.

المصدر: RT