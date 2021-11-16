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مصر.. جرحى في انفجار بالجيزة (صور)

أخبار العالم العربي

مصر.. جرحى في انفجار بالجيزة (صور)
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أدى انفجار انبوب غاز في منطقة بولاق الدكرور بالجيزة في مصر إلى حدوث تصدع وسقوط جدران وحوائط بأحد العقارات وسقوط مصابين.

مصر.. جرحى في انفجار بالجيزة (صور)
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ونتج الحادث عن تسرب غاز أدى إلى انفجار أنبوب الغاز، مما تسبب في تصدع جدران وحوائط العقار وسقوط جزء منها.

وذكر شهود عيان أن الحادث أسفر عن إصابة شخصين، وتم نقلهما إلى المستشفى، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومعاينة المكان، لكشف كافة الملابسات.

مصر.. جرحى في انفجار بالجيزة (صور)

المصدر: اليوم السابع

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