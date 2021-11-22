هيئة الأرصاد الجوية في مصر تحذر المواطنين

حذر مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية في مصر محمود شاهين، من الغيوم الصباحية في البلاد مطالبا بعدم الخروج في الصباح الباكر إلا في حالة الضرورة.

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وأوضح أنه هناك استمرارا في الشبورة المائية حتى نهاية الأسبوع، محذرا من الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر، معقبا: "اللي معندوش مشوار بدري هذه الأيام ما يخرجش".

ولفت أن تساقط الأمطار في ذلك الوقت أمر طبيعي، ويحدث في نفس التوقيت من كل عام، متابعا: "انخفاض درجات الحرارة شيء طبيعي في هذا الوقت من العام" .

ونوه بأن هناك انخفاضا في درجات الحرارة ملحوظ في الساعات المتأخرة من الليل، ناصحا بأهمية ارتداء الملابس الشتوية في هذا التوقيت خلال التواجد خارج المنزل.

وأكد أنه لا يوجد ارتفاع ملحوظ في الطقس الأيام المقبلة، موضحا أن آخر شهر في فصل الخريف يتسم بانخفاض درجات الحرارة، متابعا: "الارتفاعات مش مؤثرة بشكل كبير ولابد من ارتداء الملابس الشتوية بشكل تدريجي".

المصدر: أخبار اليوم