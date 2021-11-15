الأرصاد الجوية المصرية تحذر من تقلبات جوية شديدة الأسبوع المقبل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارا من السبت المقبل.

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وقالت الأرصاد، إنه من المتوقع خلال تلك الفترة سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وقالت الأرصاد، إنه تم رصد النماذج العددية لحالة مطرية ستؤثر على معظم أنحاء البلاد، يأتي ذلك تعليقا من الهيئة بعد أن كثرت التساؤلات وانتشرت تحذيرات من تعرض البلاد لأمطار غزيرة مع بداية شهر نوفمبر.

وأشارت الأرصاد، إلى أن البلاد تتأثر في هذا الوقت من كل عام تقريبا بامتداد منخفض السودان الموسمي، حيث يعد سمة من سمات فصل الخريف، مما يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة على كافة الأنحاء الواقعة تحت سيطرة المنخفض وتزداد فرص سقوط الأمطار.

وبالنسبة للظواهر الجوية؛ فهناك شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا (من 5 إلى 7 صباحا) في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغري.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

المصدر: "أخبار اليوم"