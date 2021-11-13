ميغان ماركل: العائلة البريطانية المالكة كانت توبخ الأمير هاري بشأن سلوك والدي

قالت ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري ودوقة ساسكس، إن أفراد العائلة المالكة كانوا يوبخون زوجها بشأن سلوك والدها توماس ماركل، وفقا لرسائل نصية كشفتها محكمة لندن الجمعة.

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وكتبت ميغان في رسائل نصية إلى رئيس الاتصالات التابع لها آنذاك، جيسون كناوف، أن الأمير هاري كان "يوبخ باستمرار" بشأن والدها.

يذكر أن علاقة ميغان بوالدها تدهورت في الفترة التي سبقت حفل زفافها الذي غاب عنه بسبب اعتلال صحته، وبعد أن اعترف بأنه تعمد الظهور أمام مصورين يلاحقون المشاهير لالتقاط صور له.

وكانت محكمة الاستئناف في لندن قالت الخميس إنها "ستستغرق وقتا" لإصدار حكمها في معركة قانونية حول الخصوصية بين ميغان ماركل وصحيفة "ذا ميل أون صنداي" التي نشرت مقتطفات من رسالة كتبتها بخط اليد إلى والدها توماس.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية