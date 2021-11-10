الفنان اللبناني ربيع الأسمر يتعرض لأزمة قلبية في دمشق ويدخل المستشفى (صور)
مجتمع
تابعوا RT على
دخل الفنان اللبناني، ربيع الأسمر، إلى مستشفى الأسدي في العاصمة السورية دمشق، إثر تعرضه لأزمة قلبية.
وفي منشور كتب أمس الثلاثاء على حساب الفنان في "فيسبوك"، أشير إلى "تعرض الفنان ربيع الأسمر لأزمة قلبية في دمشق، وإسعافه إلى مشفى الأسدي في العاصمة دمشق".
المصدر: RT
تابعوا RT على
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.