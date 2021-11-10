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الفنان اللبناني ربيع الأسمر يتعرض لأزمة قلبية في دمشق ويدخل المستشفى (صور)

مجتمع

الفنان اللبناني ربيع الأسمر يتعرض لأزمة قلبية في دمشق ويدخل المستشفى (صور)
facebook @Rabi3AlAsmar
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دخل الفنان اللبناني، ربيع الأسمر، إلى مستشفى الأسدي في العاصمة السورية دمشق، إثر تعرضه لأزمة قلبية.

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وفي منشور كتب أمس الثلاثاء على حساب الفنان في "فيسبوك"، أشير إلى "تعرض الفنان ربيع الأسمر لأزمة قلبية في دمشق، وإسعافه إلى مشفى الأسدي في العاصمة دمشق".

المصدر: RT

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