مصر.. وفاة الفنان أحمد خليل متأثرا بإصابته بكورونا

توفي صباح اليوم الثلاثاء، الفنان المصري أحمد خليل، بعد مضاعفات إصابته بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك عن عمر ناهز 80 عاما.

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وأكد نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي خبر وفاة الفنان أحمد خليل، بعد نشر صورة له في حسابه على موقع "إنستغرام"، قائلا: "البقاء لله وداعا ايها العملاق".

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة ظهر اليوم.

وكانت تقارير قد كشفت عن إصابة الفنان أحمد خليل بفيروس كورونا منذ أيام، ونقله إلى المستشفى يوم أمس بعد تدهور حالته الصحية، حيث إنه يعاني من مضاعفات وعدم قدرة على الكلام.

الجدير بالذكر أن الفنان الراحل أحمد خليل، هو ممثل مصري، من مواليد الدقهلية 1941، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل عام 1965، وتم تعيينه معيدا والتحق بمسرح الجيب، ليمثل بـ9 مسرحيات بدءا من الكومبارس للبطولة مثل مسرحيات "يا طالع الشجرة"، "ياسين وبهية"، و"حب تحت الحراسة"، حتى تم إلغاء مسرح الجيب، ليقدم ثلاثة أفلام هم "3 وجوه للحب"، "زهور برية"، و"التلاقي".

المصدر: RT