نقل الفنان المصري أحمد خليل إلى المستشفى مجددا

نقل الفنان المصري أحمد خليل إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية إثر إصابته بكورونا، حسبما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

وذكرت صحيفة "الوطن" أن خليل تحدث إليها وقال بضع كلمات يطمئن فيها جمهوره على حالته الصحية، وقالت إن ذلك "بسبب تعبه الشديد" وعدم قدرته على الكلام بسهولة.

وكان خليل أعلن أنه أصيب بكورونا ودخل المستشفى ثم خرج قبل أيام، قبل أن تتدهور حالته الصحية مجددا، ما أدى إلى نقله إلى المستشفى.

المصدر: وسائل إعلام مصرية